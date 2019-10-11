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Китайський клуб пропонує Мертенсу шалену зарплату

17:04 24 Читать на русском
Китайський клуб пропонує Мертенсу шалену зарплату
Дріс Мертенс / Фото з відкритих джерел

Нападник збірної Бельгії та італійського Наполі Дріс Мертенс вже незабаром може покинути італійську першість.

Нападник італійського Наполі Дріс Мертенс може продовжити кар'єру у Китаї, повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Шіра. Неназваний китайський клуб запропонував 32-річному бельгійцю контракт терміном на 2 роки з зарплатою 12 млн євро на рік. При цьому китайці хочуть підписати гравця вже взимку.

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Цю інформацію підтверджує і Tuttosport, вказуючи, що окрім Дріса Мертенса нову угоду з Наполі поки не хоче підписувати і Хосе Кальєхон. Обидва 32-річних форварди зацікавлені у продовженні кар'єри в MLS, проте клуби китайської Суперліги можуть їх перехопити.

Мертенс і Кальєхон захищають кольори Наполі з 2013 року. У нинішньому сезоні бельгієць взяв участь в 6 матчах італійської Серії А, в яких відзначився 4 голами і віддав 1 гольову передачу. На рахунку іспанця 1 м'яч і 3 результативні передачі в 7 матчах.

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Теги
Наполі Наполі Італія МЛС Хосе Марія Кальєхон Хосе Марія Кальєхон Дріс Мертенс Дріс Мертенс
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