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Мертенс показав дупу на командній світлині збірної Бельгії – фотобомба дня

18:37 291 Читать на русском
Мертенс показав дупу на командній світлині збірної Бельгії – фотобомба дня
Дріс Мертенс / BBC

Нападник збірної Бельгії Дріс Мертенс оригінально сфотографувався зі своїми партнерами по команді.

На знімку зображені партнери Мертенса по національній команді, а сам Дріс стоїть трохи позаду, повернувшись спиною до камери. При цьому у форварда спущені шорти й оголені сідниці.

75-річна сусідка дає мені ляпаса, якщо я погано граю, – Мертенс

"Ось моє фото та команди-переможця", – запостив Мертенс у своєму Instagram.

Зазначимо, що матч Бельгія – Сан-Маріно відбудеться в четвер, 10 жовтня, початок о 21:45. Наступну гру бельгійці проведуть в неділю проти Казахстану. Матч відбудеться 13 жовтня, початок о 16:00.

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Євро-2020 Дріс Мертенс Дріс Мертенс Бельгія Бельгія
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