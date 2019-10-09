Мертенс показав дупу на командній світлині збірної Бельгії – фотобомба дня

Нападник збірної Бельгії Дріс Мертенс оригінально сфотографувався зі своїми партнерами по команді.

На знімку зображені партнери Мертенса по національній команді, а сам Дріс стоїть трохи позаду, повернувшись спиною до камери. При цьому у форварда спущені шорти й оголені сідниці.

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"Ось моє фото та команди-переможця", – запостив Мертенс у своєму Instagram.

Зазначимо, що матч Бельгія – Сан-Маріно відбудеться в четвер, 10 жовтня, початок о 21:45. Наступну гру бельгійці проведуть в неділю проти Казахстану. Матч відбудеться 13 жовтня, початок о 16:00.

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