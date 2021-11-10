"Спочатку було все чудово, але в результаті команда стала банкрутом, тому кішки на душі шкребуть. Але він був власником і вирішував долю клубу.

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У Європі все вирішує рада директорів, а у нас президенти клубів. Не так образливо за борги перед гравцями, як за те, що команду можна було б зберегти. Але водночас без Коломойського ми не пережили б таких емоцій, не вийшли б у фінал Ліги Європи. Це спогади на все життя і це дорожче за гроші", – сказав Федецький у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Артем виступав за Дніпро з 2012 по 2016 роки, з яким ставав срібним та бронзовим призером УПЛ. Найвищим досягненням команди став фінал Ліги Європи у сезоні 2014/15.

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