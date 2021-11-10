"Сначала было все отлично, но в итоге команда стала банкротом, поэтому кошки на душе скребут. Но он был владельцем и решал судьбу клуба.

Федецкий: За победу над Динамо Шахтер заплатил 500 тысяч долларов

В Европе решает совет директоров, а у нас президенты клубов. Не столько обида за долги перед игроками, сколько за то, что команду можно было бы сохранить. Но в то же время без Коломойского мы не пережили бы такие эмоции, не вышли бы в финал Лиги Европы. Это воспоминания на всю жизнь и это дороже денег", – сказал Федецкий в комментарии FanDay.

Напомним, Артем выступал за Днепр с 2012 по 2016 годы, с которым становился серебряным и бронзовым призером УПЛ. Самым высоким достижением команды стал финал Лиги Европы в сезоне 2014/15.

"Образи на Маркевича не було": Кащук про публічну критику тренера, святкування у масці Людини-павука і віру в Петракова