"Ми грали із запорізьким Металлургом, тоді ще, пам’ятаю, Макс Коваль стояв у воротах. Ми з Тлумаком у кімнаті. За дві години до матчу дзвінок. Дивлюся: "Приймальня Ріната Ахметова". Дівчинка питає: "Артем, добрий день! З вами хоче поговорити Рінат Леонідович Ахметов. Я вас з'єднаю, ви не зайняті?". Я кажу: "Ви що жартуєте, куди зайнятий? Звісно, ​​вільний".

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Ахметов почав питати, як справи. У цьому плані він дуже футбольна людина. Скільки у мене було моментів з Карпатами, непорозумінь із Димінським – завжди Ахметов дзвонив, цікавився, десь ставав на захист. І тут мені каже: "У наступному турі ви граєте з Динамо. Нам потрібна допомога Карпат. Знаємо, що у Львові будь-якій команді важко. Ми готові допомогти".

Тоді Шахтар був на два очки попереду, але залишалося 4-5 турів і попереду матч з Динамо в Києві. Сума була 500 тисяч доларів за перемогу і 300 тисяч за нічию. Я хотів пожартувати, кажу: "Рінат Леонідович, це за Металург?". Він посміхається: "Ні, за Динамо". Після матчу я взяв 300, Тлумак – 200 і ми поїхали на базу ділити з хлопцями.

Кононов сказав: "Хлопці, гроші ваші – діліть". Димінському не дзвонив, бо тоді б команда нічого не отримала від клубу. У нас преміальні були 2 тисячі вдома і 2,5 чи 3 тисячі – на виїзді. Це для тих, хто грав. Хто виходив на заміну – менше 25% не отримували", – сказав Федецький у програмі "Пряма червона".

Нагадаємо, у матчі УПЛ, який відбувся 24 квітня 2010 року, Карпати вдома обіграли Динамо (1:0) і допомогли Шахтарю завоювати золоті медалі української першості.

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