"Скільки гравців я залишив би у складі? Не знаю, правда, не знаю. Чи залишився би Бруну Фернандеш? Так, звичайно. З такими гравцями, як він і Кріштіану Роналду, ситуація здається не такою гнітючою.

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Ще є Рафаель Варан та кілька непоганих молодих футболістів", – цитує Кіна Daily Mail.

Після 20-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 7-й сходинці. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів манкуніанці зустрінуться з мадридським Атлетіко.

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