Легенда Манчестер Юнайтед Рой Кин считает, что не все действующие футболисты манкунианцев достойны носить красную футболку.

"Сколько игроков я оставил бы в составе? Не знаю, правда, не знаю. Остался бы ли Бруну Фернандеш? Да, конечно. С такими игроками, как он и Криштиану Роналду, ситуация кажется не такой удручающей.

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Еще есть Рафаэль Варан и несколько неплохих молодых футболистов", – сказал Кина Daily Mail.

После 20 туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 7-й строчке. В 1/8 финала Лиги чемпионов манкунианцы встретятся с мадридским Атлетико.

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