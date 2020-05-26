toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
УКРАЇНА БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кімміх зізнався, що готував шедевр у ворота Борусії Д

23:00 88 Читать на русском
Кімміх зізнався, що готував шедевр у ворота Борусії Д
Йозуа Кімміх / фото із соцмереж

Універсал мюнхенської Баварії Йозуа Кімміх поділився емоціями від перемоги над дортмундською Борусією у 28-му турі німецької Бундесліги.

 
Йозуа Кімміх 43’
43’ Йозуа Кімміх

"Нам казали перед матчем, що Буркі часто йде далеко від лінії воріт.

Чемпіонський шедевр Кімміха в огляді матчу Борусія Д – Баварія

Цей гол був найкращим у моїй кар'єрі – неймовірно важливий удар!", – цитує хавбека офіційний твіттер Баварії.

Відзначимо, що саме забитий Кімміхом м'яч дозволив мюнхенцям здобути надважливу перемогу над "джмелями". Ця звитяга дозволила Баварії збільшити відрив нагорі турнірної таблиці до 7 очок. До фінішу чемпіонату Німеччини залишилося 6 турів.

Баварія мінімально перемогла Борусію Д – шедевр Кімміха вбив інтригу в боротьбі за чемпіонство

blog_ava
Григорій Суркіс отримав подарунок майже на 25 мільйонів
13:10
6735
Теги
Баварія Баварія Німеччина Борусія Дортмунд - Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Йозуа Кімміх Йозуа Кімміх Роман Буркі Роман Буркі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
3
хв
Шахтар
11:00
Оболонь-Бровар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук