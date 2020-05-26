Кімміх зізнався, що готував шедевр у ворота Борусії Д

Універсал мюнхенської Баварії Йозуа Кімміх поділився емоціями від перемоги над дортмундською Борусією у 28-му турі німецької Бундесліги.

"Нам казали перед матчем, що Буркі часто йде далеко від лінії воріт.

Чемпіонський шедевр Кімміха в огляді матчу Борусія Д – Баварія

Цей гол був найкращим у моїй кар'єрі – неймовірно важливий удар!", – цитує хавбека офіційний твіттер Баварії.

Відзначимо, що саме забитий Кімміхом м'яч дозволив мюнхенцям здобути надважливу перемогу над "джмелями". Ця звитяга дозволила Баварії збільшити відрив нагорі турнірної таблиці до 7 очок. До фінішу чемпіонату Німеччини залишилося 6 турів.

Wow Kimmich pic.twitter.com/gLDtBcwM6t — FIFA 20 News (@FUT20News) May 26, 2020

Баварія мінімально перемогла Борусію Д – шедевр Кімміха вбив інтригу в боротьбі за чемпіонство