Киммих признался, что готовил шедевр в ворота Боруссии Д

Универсал мюнхенской Баварии Йозуа Киммих поделился эмоциями от победы над дортмундской Боруссией в 28-м туре немецкой Бундеслиги.

"Нам говорили перед матчем, что Бурки часто уходит далеко от линии ворот.

Чемпионский шедевр Киммиха в обзоре матча Боруссия Д – Бавария

Этот гол был лучшим в моей карьере – невероятно важный удар!", – цитирует хавбека официальный твиттер Баварии.

Отметим, что именно забитый Киммихом мяч позволил мюнхенцам одержать важнейшую победу над "шмелями". Эта победа позволила Баварии увеличить отрыв наверху турнирной таблицы до 7 очков. До финиша чемпионата Германии осталось 6 туров.

Wow Kimmich pic.twitter.com/gLDtBcwM6t — FIFA 20 News (@FUT20News) May 26, 2020

Бавария минимально победила Боруссию Д – шедевр Киммиха убил интригу в борьбе за чемпионство