Киммих признался, что готовил шедевр в ворота Боруссии Д

Универсал мюнхенской Баварии Йозуа Киммих поделился эмоциями от победы над дортмундской Боруссией в 28-м туре немецкой Бундеслиги.
"Нам говорили перед матчем, что Бурки часто уходит далеко от линии ворот.
Чемпионский шедевр Киммиха в обзоре матча Боруссия Д – Бавария
Этот гол был лучшим в моей карьере – невероятно важный удар!", – цитирует хавбека официальный твиттер Баварии.
Отметим, что именно забитый Киммихом мяч позволил мюнхенцам одержать важнейшую победу над "шмелями". Эта победа позволила Баварии увеличить отрыв наверху турнирной таблицы до 7 очков. До финиша чемпионата Германии осталось 6 туров.
Бавария минимально победила Боруссию Д – шедевр Киммиха убил интригу в борьбе за чемпионство