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Киммих признался, что готовил шедевр в ворота Боруссии Д

26 мая 23:00 32 Читати українською
Киммих признался, что готовил шедевр в ворота Боруссии Д
Йозуа Киммих / фото из соцсетей

Универсал мюнхенской Баварии Йозуа Киммих поделился эмоциями от победы над дортмундской Боруссией в 28-м туре немецкой Бундеслиги.

 
Йозуа Киммих 43’
43’ Йозуа Киммих

"Нам говорили перед матчем, что Бурки часто уходит далеко от линии ворот.

Чемпионский шедевр Киммиха в обзоре матча Боруссия Д – Бавария

Этот гол был лучшим в моей карьере – невероятно важный удар!", – цитирует хавбека официальный твиттер Баварии.

Отметим, что именно забитый Киммихом мяч позволил мюнхенцам одержать важнейшую победу над "шмелями". Эта победа позволила Баварии увеличить отрыв наверху турнирной таблицы до 7 очков. До финиша чемпионата Германии осталось 6 туров.

Бавария минимально победила Боруссию Д – шедевр Киммиха убил интригу в борьбе за чемпионство

blog_ava
Боруссия Дортмунд – Бавария: онлайн-трансляция главного матча сезона
26 мая
1574
Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Боруссия Дортмунд - Бавария Бавария Бавария Йозуа Киммих Йозуа Киммих Роман Бурки Роман Бурки
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