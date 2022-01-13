Кімміх виграв голосування за найкращого німецького футболіста року. Півзахисник Баварії набрав 33,8% голосів, інформує офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Друге місце посів Кай Хаверц з Челсі (22,6% голосів), а трійку замкнув Лерой Сане з Баварії (13,6% голосів).

Кімміх у 2021 році виграв з Баварією чемпіонат Німеччини, а також зіграв з національною збірною на Євро-2020. Наприкінці року Йош потрапив у скандал через відмову вакцинуватися.

Кімміх підірвав Німеччину відмовою вакцинуватися – аргументи лідера Баварії