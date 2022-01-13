Киммих выиграл голосование за лучшего немецкого футболиста года. Полузащитник Баварии набрал 33,8% голосов, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Второе место занял Кай Хаверц из Челси (22,6% голосов), а тройку замкнул Лерой Сане из Баварии (13,6% голосов).

Киммих в 2021 году выиграл с Баварией чемпионат Германии, а также сыграл с национальной сборной на Евро-2020. В конце года Йош попал в скандал из-за отказа вакцинироваться.

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