Киммих – лучший немецкий футболист 2021 года
13:36 - Читати українською
Хавбек Баварии Йозуа Киммих признан футболистом рока в Германии.
Киммих выиграл голосование за лучшего немецкого футболиста года. Полузащитник Баварии набрал 33,8% голосов, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Второе место занял Кай Хаверц из Челси (22,6% голосов), а тройку замкнул Лерой Сане из Баварии (13,6% голосов).
Киммих в 2021 году выиграл с Баварией чемпионат Германии, а также сыграл с национальной сборной на Евро-2020. В конце года Йош попал в скандал из-за отказа вакцинироваться.
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