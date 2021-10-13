Команда Роберто Де Дзербі продовжує готуватися до матчу 11-го туру УПЛ проти Зорі.

Сьогодні до Шахтаря приєдналася частина збірників. Віктор Корнієнко та Данило Сікан відразу по поверненні провели тренування разом з командою, повідомляє прес-служба Шахтаря.

Джеко: Для збірної України великий плюс, що Де Дзербі працює у Шахтарі

Відзначимо, що за збірну України вони зіграли помітно менше, ніж Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Андрій Пятов та Микола Матвієнко, які обидва матчі відбору до ЧС-2022 провели без замін.

До слова, після десяти зіграних матчів Шахтар посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, трьома очками поступаючись Динамо. Вже у п'ятницю, 17 жовтня, "гірники" зіграють із Зорею.

Ніхто не робив з Україною такого у Львові, або Що сталось з коматозним пацієнтом – боснійські ЗМІ про битву за ЧС-2022