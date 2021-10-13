Команда Петракова втратила перемогу в першому з двох фіналів проти "драконів". Джеко нам не забив, Але Україна й так втратила ключові очки. Це вперше в історії "синьо-жовті" не виграли офіційний матч у фартовому Львові. На цей факт звертають увагу і журналісти, які вболівали за нашого суперника. "Ніхто у Львові не зробив українцям того, що вдалося зробити БіГ. На цьому фоні зароблене очко набуває ще більшого значення", – радісно рапортує Faktor. Наша історична переможна серія в цьому місті налічувала 13 матчів кваліфікації.

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"Боснійці вижили у Львові. Нічию тут виборювали лише Чехія та Латвія, але було це в товариських матчах. Цікаво, що чвертьфіналіст останнього Євро так і не відчув смаку перемог вдома під час цього відбору. Так само, як і не знає гіркоти поразок. Тренер Петев тепер сподівається на відновлення травмованих П'янічі і компанії до листопада, постійно тримаючи зв'язок з цими гравцями. Чотирьох очок у двох останніх матчах з фінами та українцями має вистачити для проходу в плей-офф".

Reprezentacija.ba відзначає, що їхня збірна була небезпечнішою навіть за статистичними показниками, хоча менше контролювала м'яч. Той же Wyscout показує нашу поразку не лише за ударами і влучаннями у площину воріт, а й за очікуваними голами (1,59 на 2,01 xG). Величезний контраст на фоні того, що перед матчем Україна була однозначно кращою у всьому: рейтинг ФІФА (27 проти 58 місця), вартість гравців команди на Трансфермаркт (125 – 53), найдорожчий футболіст (Циганкову коштує 25 млн євро, а Деміровіч – 9), середній бал за останні 10 ігор (1,6 у нас, 0,8 у них).

І наша збірна все ще залишається однією з лише 4 в Європі, яка не програла жодного матчу за останні 2 кваліфікаційні цикли. Україна в одному ряду з такими провідними командами, як Італія, Бельгія і Данія. Хоча "синьо-жовті", як ніхто, страждають від нічийного синдрому. Безпрограшні серії – це добре і для нас багато в чому унікально. Погано тільки те, що серед цієї шанованої компанії у нас відверто найгірші шанси потрапити на ЧС-2022. А це вже історія, яка не має аналогів у європейському футболі.

Sport Centar пригадує, як болгарський наставник нашого суперника пройшов шлях від величезної ненависті до першого успіху. У збірній Боснії і Герцеговини у нього найгірший відсоток перемог (лише 20%), але ця національна команда майже 2 роки чекала першої перемоги в офіційному матчі. Впевнений тріумф у Казахстані настільки надихнув, що львівську нічию всі боснійці однозначно сприймають за крутий успіх. "Ця команда була пацієнтом у стані коми, підключеним до апаратів штучного дихання. До виходу в стикові матчі ще дуже далеко, але принаймні тепер ніхто не сумнівається в особі головного тренера".

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Боснія і Герцеговина втратила шанс пробитися на Євро-2020 в серії пенальті з Північною Ірландією. Довелося навіть звільняти 72-річного Душана Баєвіча, який не виграв жодного зі своїх 8 матчів на посаді. І тут прийшов фактично перший тренер-легіонер, якщо не рахувати двох хорватів перед тим. "Зараз це вже знову здоровий та енергійний лев, а точніше дракон, який не боїться показувати зуби суперникам. Порівнювяти з командою, яка виступала в Бразилії на ЧС-2014, ще трохи рано, але наразі це найближче до тої картини з того, що бачили за останні кілька років.

Знову ж таки, у нас є команда, яка не має сили наддержави, але здатна грати з усіма. І зробити життя всіх суперників нещасним. Як минулого місяця, коли ми взяли очко у матчі з чемпіонами світу та чинними переможцями Ліги націй на їхньому полі. У багатьох попередніх версіях команда БіГ просто тонула, здаючись на поразку. Однак саме в матчі з українцями стало зрозуміло, що ми – більше не той виснажений пацієнт. Це вже команда з характером, гідним боротьби за Чемпіонат світу".

Фанати дико протестували проти Петева, бо він був креатурою місцевої Федерації футболу, яка всіх дістала. Вважали його втіленням усього зла, що відбувається з волі тамтешніх чиновників, приписували чужі гріхи. "За одну ніч Івайло став одним з найбільш ненависних людей у ​​країні. Якби він записав усі образи, які лунали на нього з соціальних мереж, йому знадобився би томик розміром з телефонний довідник. Для початку він змінив тактичну схему. Було непросто, адже команда роками грала лише з одним класичним нападником.

Джеко почали використовувати розумнішим способом. Едін став приманкою для стоперів, щоб відволікати увагу від Превляка та інших атакувальних гравців. Петев оживив призабутого Мірослава Стевановіча, який був одним з найкращих в останніх двох матчах серед гравців збірної Боснії та Герцеговини. Він також виконав велику роботу над моральним станом. Повернув єдність у роздягальню, психологічно стабілізувавши команду, яка досі проходить болісний процес зміни поколінь. Сьогодні ця збірна вірить у себе, навіть коли вона позбавлена ​​таких гравців першої команди, як П'яніч і Круніч".

Усі ці зміни, на жаль, ми відчули на собі. Феноменальний асист Стевановіча, занадто багато уваги до Джеко, яка давала купу простору в нашому штрафному іншим виконавцям. Наша збірна купилася на ходи Петева, але може не повторити помилок у своєрідному матчі-відповіді та краще використати слабкі місця опонента. Недосвідчена оборона "драконів" моментами припускалася "аматорських помилок", визнає боснійська преса. Зараз у пастку тиску та завищених очікувань можуть потрапити вже Джеко і компанія. Місцеві журналісти вважають свою збірну відвертим фаворитом у компанії України та Фінляндії.

Екс-наставник "драконів" Мехмед Беждаревіч у захваті від зрілості команди. Петев змушений був робити ставку на молодих гравців, які пройшли важкий психологічний тест Львів Ареною і якісно зіграли усім серцем. "Боснійці зробили все, щоб Україна провела слабку гру, тому що були добре організовані. Ми були дуже небезпечними у перехідних фазах гри. На суперника чинився більший тиск". Тренер сподівається, що БіГ у 5 плей-офф до великого турніру перерве серію невдач – ще ніколи цій збірній не вдавалося прорвати бар'єр стикових матчів. Нікого не нагадує? Ми чекали успіху аж до 6 плей-офф. Та й взагалі на Мундіаль боснійці потрапляли, як і ми, лише раз. Вони і в таких деталях дуже схожі на нас.

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