Сегодня к Шахтеру присоединилась часть сборников. Виктор Корниенко и Даниил Сикан сразу по возвращении провели тренировку вместе с командой, сообщает пресс-служба Шахтера.

Джеко: Для сборной Украины большой плюс, что Де Дзерби работает в Шахтере

Отметим, что за сборную Украины они сыграли заметно меньше, чем Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Николай Матвиенко, которые оба матча отбора к ЧМ-2022 провели без замен.

К слову, после десяти сыгранных матчей Шахтер занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, три очка уступая Динамо.

Ніхто не робив з Україною такого у Львові, або Що сталось з коматозним пацієнтом – боснійські ЗМІ про битву за ЧС-2022