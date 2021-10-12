"Я думаю, для українських гравців і збірної України великий плюс, що у Шахтарі працює чудовий італійський тренер Роберто Де Дзербі. Він може навчити футболістів правильно діяти тактично, взагалі грати в сучасний футбол, поліпшити їх рівень.

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У складі збірної України на полі буде багато гравців Шахтаря. Протистояти їм буде надзвичайно складно", – сказав Джеко в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, Де Дзербі перетинався з нападником Інтера у Серії А під час своєї роботи у Сассуоло.

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