toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кейта – про Клоппа: Не думаю, що у нього є улюбленці

00:30 179 Читать на русском
Кейта – про Клоппа: Не думаю, що у нього є улюбленці
Набі Кейта / Sky Sports

Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта розповів, як головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп спілкується зі своїми підопічними.

"Не думаю, що у нього є улюбленці, чи він когось із гравців виділяє особливо. Він дуже вільно і відкрито спілкується з усіма гравцями. Клопп любить сміятися і жартувати, у нього дуже легкі відносини з кожним з гравців. Можливо, якби я досяг рівня Мо Салаха або Садьйо Мане, то одного разу став би його улюбленцем.

"А хто взагалі не номінований?" – Клопп про претендентів на "Золотий м’яч"

Ми граємо в Англії, і все, що можна сказати – тут важливий кожен матч. Не можна сказати, що якась гра стане вирішальною. Тут кожен наступний матч – найважливіший. Тільки після всіх наступних ігор можна починати готуватися до Манчестер Сіті.

Можна сказати, що всі клуби АПЛ мають одну мету. Ми серед них. Все, що ми можемо робити – це концентруватися і перемагати в наших матчах. Подивимося, де ми опинимося до кінця сезону", – цитує хавбека Sky Sports.

Нагадаємо, Кейта перейшов у Ліверпуль влітку 2018 року з РБ Лейпциг за 60 мільйонів євро. У цьому сезоні 24-річний футболіст через проблеми зі здоров'ям зіграв лише 8 хвилин в АПЛ.

Ліверпуль – Тоттенхем: сейви Гассаніги зберегли інтригу, "шпори" не грали, а терпіли, вольовий Клопп не підпускає Сіті

blog_ava
"Тепер я знаю, хто мій отець": Зозуля розриває Іспанію голами – два історичні рекорди та негласний титул святого
28 жовтня
18149
Теги
Набі Кейта Набі Кейта Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
40
хв
Барселона
22:15
Вальядолід
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук