Кейта – про Клоппа: Не думаю, що у нього є улюбленці

Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта розповів, як головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп спілкується зі своїми підопічними.

"Не думаю, що у нього є улюбленці, чи він когось із гравців виділяє особливо. Він дуже вільно і відкрито спілкується з усіма гравцями. Клопп любить сміятися і жартувати, у нього дуже легкі відносини з кожним з гравців. Можливо, якби я досяг рівня Мо Салаха або Садьйо Мане, то одного разу став би його улюбленцем.

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Ми граємо в Англії, і все, що можна сказати – тут важливий кожен матч. Не можна сказати, що якась гра стане вирішальною. Тут кожен наступний матч – найважливіший. Тільки після всіх наступних ігор можна починати готуватися до Манчестер Сіті.

Можна сказати, що всі клуби АПЛ мають одну мету. Ми серед них. Все, що ми можемо робити – це концентруватися і перемагати в наших матчах. Подивимося, де ми опинимося до кінця сезону", – цитує хавбека Sky Sports.

Нагадаємо, Кейта перейшов у Ліверпуль влітку 2018 року з РБ Лейпциг за 60 мільйонів євро. У цьому сезоні 24-річний футболіст через проблеми зі здоров'ям зіграв лише 8 хвилин в АПЛ.

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