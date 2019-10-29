Кейта – о Клоппе: Не думаю, что у него есть любимчики

Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта рассказал, как главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп общается со своими подопечными.

"Не думаю, что у него есть любимчики, или он кого-то из игроков выделяет особенно. Он очень свободно и открыто общается со всеми игроками. Клопп любит смеяться и шутить, у него очень легкие отношения с каждым из игроков. Возможно, если бы я достиг уровня Мо Салаха или Садио Мане, то однажды стал бы его любимцем.

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Мы играем в Англии, и все, что можно сказать – здесь важен каждый матч. Нельзя сказать, что какая-то игра станет решающей. Здесь каждый следующий матч – самый важный. Только после всех последующих игр можно начинать готовиться к Манчестер Сити.

Можно сказать, что все клубы АПЛ имеют одну цель. Мы среди них. Все, что мы можем делать – это концентрироваться и побеждать в наших матчах. Посмотрим, где мы окажемся до конца сезона", – цитирует хавбека Sky Sports.

Напомним, Кейта перешел в Ливерпуль летом 2018 году с РБ Лейпциг за 60 миллионов евро. В этом сезоне 24-летний футболист из-за проблем со здоровьем сыграл только 8 минут в АПЛ.

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