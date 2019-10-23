toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

"А хто взагалі не номінований?" – Клопп про претендентів на "Золотий м’яч"

08:00 689 Читать на русском
"А хто взагалі не номінований?" – Клопп про претендентів на "Золотий м’яч"
Юрген Клопп / Фото з відкритих джерел

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував потрапляння семи гравців його команди до списку номінантів на "Золотий м’яч".

"Я почув, що у нас сім претендентів (Аліссон, Трент Александер-Арнольд, Садьйо Мане, Джорджініо Вейналдум, Вірджил ван Дейк, Мохамед Салах і Роберто Фірміно – прим.), і відразу виникло питання: "А хто взагалі не номінований?". Це приємно, але я не дуже розбираюсь у цих справах, якщо чесно.

"Золотий м'яч-2019": стали відомі 30 номінантів, які боротимуться за нагороду

Не знаю, що це означає для гравців. Знаю лише те, що перемога означає багато, а не виграєш – не сильно і засмутишся. Всі сім наших гравців заслужили місце у цьому списку", – наводить слова Клоппа The Telegraph.

Нагадаємо, вже традиційно редакція французького видання France Football визначила 30 номінантів на "Золотий м'яч". Переможця визначить журі, в яке входять по одному журналістові з кожної країни. Церемонія нагородження переможця відбудеться 2 грудня.

"Зідзвонилися із Марадоною – він мені подякував". Ігор Бєланов – як отримати "Золотий м’яч" і не забити пенальті

blog_ava
Манчестер Сіті вдома розгромив Аталанту: гол і шикарна гра Маліновського, непереконливість Менді та надія для Шахтаря
02:54
3161
Теги
Золотий м'яч Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд France Football Аллісон Аллісон Роберто Фірміно Роберто Фірміно Джорджініо Вейналдум Джорджініо Вейналдум Мохамед Салах Мохамед Салах Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
57
хв
Славія Прага
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук