"А хто взагалі не номінований?" – Клопп про претендентів на "Золотий м’яч"

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував потрапляння семи гравців його команди до списку номінантів на "Золотий м’яч".

"Я почув, що у нас сім претендентів (Аліссон, Трент Александер-Арнольд, Садьйо Мане, Джорджініо Вейналдум, Вірджил ван Дейк, Мохамед Салах і Роберто Фірміно – прим.), і відразу виникло питання: "А хто взагалі не номінований?". Це приємно, але я не дуже розбираюсь у цих справах, якщо чесно.

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Не знаю, що це означає для гравців. Знаю лише те, що перемога означає багато, а не виграєш – не сильно і засмутишся. Всі сім наших гравців заслужили місце у цьому списку", – наводить слова Клоппа The Telegraph.

Нагадаємо, вже традиційно редакція французького видання France Football визначила 30 номінантів на "Золотий м'яч". Переможця визначить журі, в яке входять по одному журналістові з кожної країни. Церемонія нагородження переможця відбудеться 2 грудня.

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