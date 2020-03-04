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Кейн зізнався, чи зможе зіграти на Євро-2020 – форвард Тоттенхема порвав сухожилля

19:34 103 Читать на русском
Кейн зізнався, чи зможе зіграти на Євро-2020 – форвард Тоттенхема порвав сухожилля
Харрі Кейн / Фото ФК Тоттенхем

Форвард Тоттенхема та збірної Англії Харрі Кейн розповів про свою реабілітацію.

"У своїй голові я виразно відчуваю, що зіграю на Євро. Якщо до старту турніру не трапиться щось надзвичайне, я буду там. Я ще не відновив тренування з першою командою, але я багато працюю в тренажерному залі, я весь час стаю сильнішим.

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Очікується, що пройде ще кілька тижнів, і я буду грати знову. Я не хочу робити прогнози, у якій грі я повернуся, але я сподіваюся, десь між початком і серединою квітня", – цитує Кейна AP.

Нагадаємо, Кейн отримав пошкодження в матчі 21-го туру АПЛ з Саутгемптоном (0:1). Згодом лікарі діагностували у форварда розрив лівого підколінного сухожилля та наполягли на операції, яка пройшла успішно. Додамо, що в поточному сезоні АПЛ Кейн провів 20 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та двома асистами.

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