Жеребкування Ліги націй-2020/21 – онлайн-трансляція, збірна України дізнається суперників

Сьогодні, 3 березня 2020 року, відбувається жеребкування групового етапу Ліги націй-2020/21. Команді Андрія Шевченка сліпим жеребом підбирають опонентів на топ-матчі впродовж цієї осені.

У жеребкуванні допомагатимуть представники від країн-фіналістів Ліги націй-2018/19. Першим вийшов на сцену легендарний англійський голкіпер Девід Сімен. Генеральний секретар УЄФА Джорджо Маркетті знайомить з процедурою.

Розпочинається офіційна церемонія. Демонструють відеонарізку найяскравіших моментів з попередньої Ліги націй, яку виграла Португалія.

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Збірна України успішно виступила в попередньому розіграші Ліги націй та вийшла у топ-дивізіон в компанію до європейських грандів. Структура турніру дещо змінилася, тому тепер у групах буде по 4 команди. "Синьо-жовті" точно отримають складний квартет – можливі як смертельні варіанти, так і простіші.

Україна і жеребкування Ліги націй-2020/21: від найгіршої групи смерті до робочого варіанту – які суперники та розклади

Матчі групового етапу Ліги націй відбудуться восени 2020 року, а фінальна стадія запланована на літо 2021-го. Цей турнір матиме вплив на європейську кваліфікацію до чемпіонату світу-2022 – може стати запасним варіантом для тих, хто провалить відбір.

Церемонія жеребкування Ліги націй-2020/21 стартує о 19:00 за київським часом в Амстердамі. Подію транслює телеканал "Футбол 1" у прямому ефірі. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн у цій новині.

Склад дивізіонів і розподіл по кошиках

Ліга A

Кошик 1: Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія

Кошик 2: Бельгія, Франція, Іспанія, Італія

Кошик 3: Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція

Кошик 4: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія

Ліга B

Кошик 1: Росія, Австрія, Уельс, Чехія

Кошик 2: Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія

Кошик 3: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія

Кошик 4: Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія

Ліга C

Кошик 1: Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія

Кошик 2: Північна Македонія, Косово, Білорусь, Кіпр

Кошик 3: Естонія, Словенія, Литва, Люксембург

Кошик 4: Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Ліга D

Кошик 1: Гібралтар, Фарерські острови, Латвія, Ліхтенштейн

Кошик 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино