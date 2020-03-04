Кейн признался, сможет ли сыграть на Евро-2020 – форвард Тоттенхэма порвал сухожилие

Форвард Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн рассказал о своей реабилитации.

"В своей голове я определенно чувствую, что сыграю на Евро. Если до старта турнира не случится что-то чрезвычайное, я буду там. Я еще не возобновил тренировки с первой командой, но я много работаю в тренажерном зале, я все время становлюсь сильнее.

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Ожидается, что пройдет еще несколько недель, и я буду играть снова. Я не хочу делать прогнозы, в какой игре я вернусь, но я надеюсь, где-то между началом и серединой апреля", – цитирует Кейна AP.

Напомним, Кейн получил повреждение в игре 21-го тура АПЛ с Саутгемптоном (0:1). Впоследствии врачи диагностировали у форварда разрыв левого подколенного сухожилия и настояли на операции, которая прошла успешно. Добавим, что в текущем сезоне АПЛ Кейн провел 20 матчей, в которых отметился 11-ю голами и двумя ассистами.

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