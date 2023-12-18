Нападник Баварії Харрі Кейн оформив дубль у матчі 15 туру Бундесліги (3:0). Дивіться відео голів і огляд матчу Баварія – Штутгарт на "Футбол 24".

Після фіаско в минулому турі з Айнтрахтом (1:5) команда Томаса Тухеля реабілітувалася в матчі зі Штутгартом – одним із головних відкриттів поточного сезону Бундесліги.

Баварія спокійно розгромила сенсаційний Штутгарт і реабілітувалася за ганьбу в минулому турі

Дубль оформив Харрі Кейн. Для форварда збірної Англії це 19-й і 20-й голи у чемпіонаті Німеччини (ще 4 він забив у Лізі чемпіонів). Для цього Кейну знадобилося тільки 14 матчів – це новий рекорд Бундесліги, інформує Gracenote.

Нападник перевершив Ерлінга Холанда, якому для дебютних 20 голів у чемпіонаті Німеччини знадобилося 22 матчі. Позаду залишився і легендарний Уве Зеелер, який забив 20 м'ячів за 21 поєдинок.

Окрім Кейна, в матчі з Штутгартом відзначився ще й Кім, а рефері скасував два голи мюнхенців. 3:0 – Баварія посідає друге місце Бундесліги, відстаючи від Байєра на 4 очки з матчем у запасі.