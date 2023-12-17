На папері зустріч зі Штутгартом мала стати серйозною перевіркою для Баварії. Мюнхенці в минулому турі отримали розгром від Айнтрахта, а тут в гості приїжджає третя команда чемпіонату. Яка відібрала очки в Леверкузена. Штутгарт тренує племінник Улі Хьонесса, на воротах стоїть орендований у Баварії Нюбель, а супербомбардир Гірассі (16 голів за 13 матчів) складає конкуренцію Кейну.

Баварія зазнала принизливого розгрому від Айнтрахта

Штутгарт не лише стабільно набирає очки, а й демонструє приємний оку футбол. Себастьян Хьонесс не відійшов від своїх принципів навіть на Альянц-Арені. 70% володіння в першому таймі. Гості старалися грали сміливо, будувати затяжні атаки та виходити з оборони через комбінації. Це пішло тільки на користь Баварії, яка вміє карати на контратаках.

Кожну втрату суперника мюнхенці перетворювали в супермомент. Кейн відкрив рахунок вже на другій хвилині, коли Горецка підібрав м'яч на чужій половині, а Сане викотив пас на порожній ворота. Баварія могла ще до перерви оформити розгром, але Сане та Кейн не реалізували виходи сам на сам. Мюллєр після перехоплення Кіма подвоїв перевагу "ротен", однак судді скасували гол через офсайд.

Також був незарахований гол Кіма, який замкнув подачу зі штрафного, залізши в офсайд. У другому таймі кореєць реабілітувався: прийшов на кутовий, виграв повітря та скинув на гол Кейну. А потім реабілітувався ще раз: прийшов на кутовий, виграв повітря і рикошетом від суперника забив. Баварія спокійно перемогла, набрала 35 очок і скоротила відставання від Байєра до 4 пунктів. У Штутгарта 31 бал і 4 місце.