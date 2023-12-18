Нападающий Баварии Харри Кейн оформил дубль в матче 15 тура Бундеслиги (3:0). Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Штутгарт на "Футбол 24".

После фиаско в прошлом туре с Айнтрахтом (1:5) команда Томаса Тухеля реабилитировалась в матче со Штутгартом – одним из главных открытий текущего сезона Бундеслиги.

Бавария спокойно разгромила сенсационный Штутгарт и реабилитировалась за позор в прошлом туре

Дубль оформил Харри Кейн. Для форварда сборной Англии это 19-й и 20-й голы в чемпионате Германии (еще 4 он забил в Лиге чемпионов). Для этого Кейну понадобилось только 14 матчей – это новый рекорд Бундеслиги, сообщает Gracenote.

Нападающий превзошел Эрлинга Холанда, которому для дебютных 20 голов в чемпионате Германии понадобилось 22 матча. Позади остался и легендарный Уве Зеелер, забивший 20 мячей за 21 поединок.

Кроме Кейна, в матче со Штутгартом отличился еще и Ким, а рефери отменил два гола мюнхенцев. 3:0 – Бавария занимает второе место Бундеслиги, отставая от Байера на 4 очка с матчем в запасе.