"Наших здібностей вистачить, щоб виграти титул. Ми були близькі до цього останні п'ять років, але не змогли дійти до кінця. Недостатньо просто мати хороший склад і виграти кілька матчів, щоб стати чемпіонами.

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Не думаю, що у цьому сезоні одна з команд зробить собі величезний відрив, як це зробив Ліверпуль минулого року. У інших команд теж буде можливість добре провести зустрічі і взяти очки. Ми знаємо, що граємо добре, ми виграємо матчі, а останні дві зустрічі взагалі надали нам впевненості.

Добре, що у нас є гравці на кшталт Гарета Бейла і Джо Харта, у яких є переможний досвід не лише в Англії, але й за кордоном. Вони добре проявляють себе лідерами в роздягальні", – цитує Кейна видання Daily Mail.

Нагадаємо, "шпори" після 7 турів посідають у турнірній таблиці АПЛ п'яту сходинку, набравши 14 очок. Вже сьогодні, 8 листопада, підопічні Моурінью на виїзді зустрінуться з Вест Бромвічем. Початок зустрічі о 14:00.

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