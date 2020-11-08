Кейн назвав одного з головних фаворитів у боротьбі за золото АПЛ
Нападник лондонського клубу Харрі Кейн зробив амбітну заяву щодо чемпіонства Тоттенхема.
"Наших здібностей вистачить, щоб виграти титул. Ми були близькі до цього останні п'ять років, але не змогли дійти до кінця. Недостатньо просто мати хороший склад і виграти кілька матчів, щоб стати чемпіонами.
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Не думаю, що у цьому сезоні одна з команд зробить собі величезний відрив, як це зробив Ліверпуль минулого року. У інших команд теж буде можливість добре провести зустрічі і взяти очки. Ми знаємо, що граємо добре, ми виграємо матчі, а останні дві зустрічі взагалі надали нам впевненості.
Добре, що у нас є гравці на кшталт Гарета Бейла і Джо Харта, у яких є переможний досвід не лише в Англії, але й за кордоном. Вони добре проявляють себе лідерами в роздягальні", – цитує Кейна видання Daily Mail.
Нагадаємо, "шпори" після 7 турів посідають у турнірній таблиці АПЛ п'яту сходинку, набравши 14 очок. Вже сьогодні, 8 листопада, підопічні Моурінью на виїзді зустрінуться з Вест Бромвічем. Початок зустрічі о 14:00.
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