"Я маю багаторічний досвід, тому кілька перемог не відправлять мене на Місяць, але й низка поразок до пекла мене не опустить.

Лудогорець – Тоттенхем – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Очікував, що ми наберемо трохи більше очок. Ми втратили кілька пунктів у Прем'єр-лізі та Лізі Європи. У нас 6 очок у єврокубку після трьох матчів, хоча я очікував, що їх буде 9", – цитує Моурінью Goal.

Відзначимо, що наразі Тоттенхем посідає 4-те місце в АПЛ (14 очок після семи турів), а також лідирує в групі J Ліги Європи.

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