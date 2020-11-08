"Наших способностей хватит, чтобы выиграть титул. Мы были близки к этому последние пять лет, но не смогли дойти до конца. Недостаточно просто иметь хороший состав и выиграть несколько матчей, чтобы стать чемпионами.

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Не думаю, что в этом сезоне одна из команд сделает себе огромный отрыв, как это сделал Ливерпуль в прошлом году. У других команд тоже будет возможность хорошо провести встречи и взять очки. Мы знаем, что играем хорошо, мы выиграем матчи, а последние две встречи вообще придали нам уверенности.

Хорошо, что у нас есть игроки вроде Гарета Бейла и Джо Харта, у которых есть победный опыт не только в Англии, но и за рубежом. Они хорошо проявляют себя лидерами в раздевалке", – цитирует Кейна издание Daily Mail.

Напомним, "шпоры" после 7 туров занимают в турнирной таблице АПЛ пятую строчку, набрав 14 очков. Уже сегодня, 8 ноября, подопечные Моуринью на выезде встретятся с Вест Бромвичем. Начало встречи в 14:00.

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