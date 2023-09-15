Баварія розписала нічию з леверкузенським Байєром (2:2) в рамках 4-го туру Бундесліги. Читайте рахунок та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Бундесліга після міжнародної перерви повернулася відразу топовим протистоянням між командами, які набрали максимум очок у трьох стартових турах. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Баварія провела генеральну репетицію перед стартом у Лізі чемпіонів. Екзаменатором був Байєр під керівництвом Хабі Алонсо.

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Попередній поєдинок між цими командами виявився доленосним. У березні леверкузенці на власному полі у вольовому стилі здолали фаворита. Та поразка підписала вирок Юліану Нагельсманну. На наступний матч Баварію вивів уже Томас Тухель. Складно говорити, наскільки зміна тренера допомогла. Втім, зараз нас це мало цікавить. Інша річ, що Тухелю було важливо сьогодні перемогти з точки зору символізму.

Початковий план краще працював у Баварії. На старті матчу господарі тотально домінували. Подекуди мали 70% володіння м'ячем і регулярно завершували свої атаки небезпечними ударами. Натомість Байєр навіть до чужих воріт не доходив. Усе це завершилося логічним голом мюнхенців. Після кутового невпевнено зіграв Тапсоба, який просто скинув м'яч Кейну. Харрі легко скористався подарунком, відкривши рахунок вже на 7-й хвилині. Екс-форвард Тоттенхема за чотири тури Бундесліги забив чотири голи.

Пропущений м'яч справив на "фармацевтів" правильний ефект. Хабі Алонсо вніс корективи, і його підопічні почали давати відсіч. Били туди, де й так тонко. На правий фланг захисту Томас Тухель відправив номінального хавбека Конрада Лаймера. Австрієць непогано справлявся, аж поки в його зону не перемістився Йонас Хофманн. Ось він то й оголив проблему, регулярно відкриваючись за спину опоненту.

Атаки Байєра стали регулярними, але Віктору Боніфейсу постійно чогось не вистачало – то влучності, то правильної оцінки епізоду. Зрівняти вдалося завдяки стандарту. Томас Мюллєр відчайдушно намагався довести рефері, що не фолив. Як відчував капітан господарів, що все завершиться погано. До м'яча підійшов Грімальдо, який і заробив штрафний удар, і елегантно перекинув стінку, поціливши точно у дев'ятку. Розкішний гол.

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Далі гра пішла на зустрічних курсах. Якщо у Байєра все псував марнотратник Боніфейс (Віктор навіть забив, але із офсайду), то найбільшою проблемою Баварії став голкіпер суперників. Лукаш Градецкі здійснив кілька дивовижних сейвів. Завдячуючи йому, рахунок в першому таймі так більше і не змінився.

Відразу по перерві Хабі Алонсо замінив Андріха, випустивши Паласіуса. Це допомогло Байєру встановити контроль над м'ячем. Тепер Баварії довелося багато бігати й розраховувати переважно на контратаки. Однак початок тайму знову став зірковим часом голкіперів. Спочатку Ульрайх не дав забити Фрімпонгу метрів з восьми (хоча там ще й офсайд був), а потім сталося чергове диво від Градецкі. Кейн навіть не відразу зрозумів, чому м'яч не опинився в сітці.

Томас Тухель відреагував подвійною заміною. Рішення зрозуміли не всі, адже тренер зняв із гри Мюллєра і Кімміха. Єдиним поясненням може стати бажання фахівця поберегти лідерів, адже вже в середу Баварія розпочне сезон Ліги чемпіонів домашнім матчем проти Манчестер Юнайтед.

Могло здатися, що Баварія підсвідомо погодилася на нічию. Наступні хвилин 15 лише підтвердили підозри. Команди ніби грали без воріт. Втім, це було затишшя перед вибуховою кінцівкою. Старт обміну моментами дав Флоріан Віртц, який пробив у стійку. Потім лише відчайдушний підкат від Тапсоба завадив Мусіалі. Вкотре вибачив мюнхенцям Боніфейс, а ті відповіли зовсім не сторицею. Тель організував контрвипад, у завершенні якого просто прострілив вздовж воротарського. Там леверкузенці залишили без опіки Горецку, який заніс м'яч у порожні ворота.

Шанс врятуватися Байєр отримав на 90+4. Девіс необачно зіграв проти Хофманна. VAR підказав головному рефері переглянути епізод. У підсумку – пенальті. Паласіос холоднокровно реалізував 11-метровий.Мюнхенці все ж замахнулися на неймовірну кінцівку. Упамекано забив на 90+8, але заліз у офсайд. Гол не зарахували. Нічия. На вершині Бундесліги залишилося дві команди, в активі яких по 10 очок. За підсумками цього туру, ніхто навіть наздогнати Баварію та Байєр не зможе.