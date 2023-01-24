Фулхем, який позитивно дивує в цьому сезоні, програв вдома Тоттенхему (0:1) в рамках 21 туру АПЛ.

Матч розпочався на 20 хвилин пізніше через проблеми на дорогах Лондона.

Тоттенхем погано виступає після ЧС-2022 – одна перемога в 5 матчах. Протягом тижня "шпори" програли Арсеналу та Манчестер Сіті. Виїзд до Фулхема зобов'язував Антоніо Конте перемагати.

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Тоттенхем переміг. Єдиний гол у зустрічі забив Харрі Кейн. Форвард отримав м'яч на лінії штрафного майданчика і з розвороту красиво пробив у кут. У другому таймі Кейн міг оформити дубль, але погано завершив атаку.

Фулхем також мав шанси, загрожуючи воротам Льоріса зі стандартів. Палінья зі складних ситуацій гарно пробити не зумів. Мітровічу також забракло влучності, тому довелося змиритися з поразкою.

Тоттенхем набрав 36 очок і скоротив відставання від зони ЛЧ до 3 пунктів. Фулхем залишився на 7 місці з 31 балом – вище за Челсі та Ліверпуль.

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