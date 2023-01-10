"У вересні 2014 року він дзвонить мені і каже, що я геніальна, що мені вдалося зробити надзвичайні речі і що він хоче познайомити мене з Бріджит Енрікес, головною футбольною функціонеркою жіночого футболу у ФФФ. Вона хоче зустрітися зі мною в його квартирі в Парижі.

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Ле Гре каже, що робить це регулярно, йому так зручніше, більш конфіденційно. Я погоджуюся. Мені 28 років, я – молода агентка, а він – президент ФФФ. Він мав би проявити повагу, але дивився на мене, наче на цукерку. Якщо казати вульгарно, він бачив у мені лише груди і дупу. Я прийшла і побачила два повних келихи шампанського. Я чекаю на Бріджит Енрікес, але вона не приїжджає. Він додає: "Знаєте, вона нам не потрібна. Якщо ми обоє будемо достатньо близькими, я зможу втілити ваші ідеї в життя". Келихів я не торкалась, ми ж чули вже не одну таку історію.

Він писав мені: "Я сумую за тобою". Він хотів запрошувати мене на вечірки. Одного разу президент дав мені зрозуміти, що для реалізації моїх ідей я повинна лягти з ним у ліжко... Це стало для мене шоком. Ле Гре дуже самовпевнена людина, яка вважає, що їй все дозволено. Коли ми чуємо, як він говорить, то складається враження, що він – король, а федерація – його королівство.



Це людина, яка мало пише, але багато дзвонить. У мене є голосові повідомлення і кілька смс: "Ви вільні завтра ввечері?", "Я наполягаю". І ось у 2017 році приходить знамените повідомлення: "Соню, я п'ю третю пляшку, чекаю тебе на четверту. Коли я це почула, дуже злилась, тому що це неповага. Це боляче", – заявила Соня Суїд.

Агентку вже підтримала міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера, яка перебуває у відкритій конфронтації з очільником ФФФ, який вже не вперше потрапляє у скандал. Раніше стверджувалось, що Ле Гре надсилав колегам-жінкам непристойні текстові повідомлення.

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