Керівник Динамо Брест розповів про "немаленьку" зарплату Хачеріді – погана поведінка на полі може суттєво її урізати

Очільник брестського Динамо Олександр Зайцев відреагував на чутки про зарплату захисника Євгена Хачеріді у розмірі 400 тисяч євро на рік.

"Цю цифру коментувати складно. Не розумію, звідки вона взялася. Читав про цю цифру, її обговорювали. Навіть якби тут було чітке джерело, я б попросив це питання зняти, тому що це стосується наших комерційних інтересів. Безумовно, у Жені зарплата за білоруськими мірками немаленька. Але зараз ні у кого немає зарплат. Ще раз кажу, було нелегко по грошах. З повагою ставлюся до хлопців, які мене зрозуміли і виходять грати. Вони знають, що я їх не кину. Зароблю, віддам.

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Женя, при всіх рейтингах своїх попередніх клубів, він теж серед нас. Несе цю лямку. Поважаю його дуже сильно. У кожного свій характер. У Жені він непростий. У Савицького та Мілевського хіба простий? А у мене? Теж непростий. Щодо епізоду в Вітебську, так, це перебір. Але хлопці прекрасно знають, що за неспортивну поведінку я штрафую. Кілька таких випадків і це почне на кишені відбиватися", – цитує Зайцева Tribuna.by.

Нагадаємо, у матчі 5-го туру чемпіонату Білорусі проти Вітебська Хачеріді на 85-й хвилині вдарив у власному штрафному майданчику суперника, заробив вилучення і "привіз" команді пенальті.

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