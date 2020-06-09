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Мілевський та двоє підопічних Вернидуба потрапили до символічної збірної 12 туру чемпіонату Білорусі

19:15 11 Читать на русском
Мілевський та двоє підопічних Вернидуба потрапили до символічної збірної 12 туру чемпіонату Білорусі
Артем Мілевський / Сайт Динамо Брест

Форвард Динамо Брест Артем Мілевський яскраво проявив себе у матчі проти Мінська (6:1).

Український ветеран завдяки двом асистам потрапив до символічної збірної 12 туру чемпіонату Білорусі, інформує офіційний Twitter ліги.

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Компанію Мілевському склали два одноклубники з Динамо Брест – Кирило Печенін і Павло Савицький. Знайшлося місце і для підопічних Юрія Вернидуба. Солігорський Шахтар делегував у команду голкіпера Олександра Гутора і форварда Віталія Лисаковича.

Нагадаємо, Мілевський і компанія з 19 очками посідають п'яту сходинку турнірної таблиці, а "гірники" Вернидуба з 24 пунктами – другі.

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