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Руководитель Динамо Брест рассказал о "немаленькой" зарплате Хачериди – плохое поведение на поле может ее урезать

20:58 94 Читати українською
Руководитель Динамо Брест рассказал о "немаленькой" зарплате Хачериди – плохое поведение на поле может ее урезать
Евгений Хачериди / Сайт Динамо Брест

Глава брестского Динамо Александр Зайцев отреагировал на слухи о зарплате защитника Евгения Хачериди в размере 400 тысяч евро в год.

"Эту цифру комментировать сложно. Не понимаю, откуда она взялась. Читал об этой цифре, ее обсуждали. Даже если б здесь был четкий источник, я бы попросил этот вопрос снять, потому что это касается наших коммерческих интересов. Безусловно, у Жени зарплата по белорусским меркам немаленькая. Но сейчас ни у кого нет зарплат. Еще раз говорю, было нелегко по деньгам. С уважением отношусь к ребятам, которые меня поняли и выходят играть. Они знают, что я их не брошу. Заработаю, отдам.

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Женя, при всех рейтингах своих предыдущих клубов, он тоже среди нас. Несет эту лямку. Уважаю его очень сильно. У каждого свой характер. У Жени он непростой. У Савицкого и Милевского разве простой? А у меня? Тоже непростой. По эпизоду в Витебске, да, это перебор. Но ребята прекрасно знают, что за неспортивное поведение я штрафую. Несколько таких случаев и это начнет на кармане отражаться", – цитирует Зайцева Tribuna.by.

Напомним, в матче 5-го тура чемпионата Беларуси против Витебска Хачериди на 85-й минуте ударил в своей штрафной соперника, заработал удаление и "привез" команде пенальти.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Евгений Хачериди Евгений Хачериди
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