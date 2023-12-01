Українець Андрій Лунін все ж вийде в стартовому складі "вершкових" на матч проти Гранади.

Вже завтра, 2 грудня, мадридський Реал проведе матч 15-го туру іспанської Ла Ліги, де суперником "вершкових" стане Гранада.

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"Кепа готовий зіграти завтра. Я поговорю з ним пізніше, але він отримав зелене світло від лікарів. Завтра зіграє Лунін, а Кепа буде готовий до Бетіса", – цитує Анчелотті Marca.

Нагадаємо, Андрій Лунін в поточній кампанії зіграв в шести іграх у всіх турнірах за мадридців. В трьох матчах українському голкіперу вдалося зберегти свої ворота "сухими".

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