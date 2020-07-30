Кепа встановив новий антирекорд АПЛ

Іспанський голкіпер встановив абсолютний антирекорд АПЛ, повідомляє LDN.

Лемпард відверто висловився щодо майбутнього Аррісабалаги в Челсі

У Кепи найгірший відсоток сейвів в англійській лізі за сезон в історії – лише 54,5%. До уваги бралась лише статистика воротарів, які провели понад 10 матчів у кампанії. Аррісабалага посів ганебне 730 місце – з 730-ти.

Нагадаємо, що в 2018 році іспанський кіпер перейшов з Атлетіко в Челсі за рекордні 71,6 млн фунтів. В цьому сезоні Кепа провів за "пенсіонерів" 41 матч у всіх турнірах і пропустив 58 м'ячів. Сухих поєдинків на його рахунку лише 8.

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