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Кепа встановив новий антирекорд АПЛ

19:52 - Читать на русском
Кепа встановив новий антирекорд АПЛ
Кепа Аррісабалага / Getty Images

Голкіпер лондонського Челсі Кепа Аррісабалага вписав своє ім'я в історію англійської ліги.

Іспанський голкіпер встановив абсолютний антирекорд АПЛ, повідомляє LDN.

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У Кепи найгірший відсоток сейвів в англійській лізі за сезон в історії – лише 54,5%. До уваги бралась лише статистика воротарів, які провели понад 10 матчів у кампанії. Аррісабалага посів ганебне 730 місце – з 730-ти.

Нагадаємо, що в 2018 році іспанський кіпер перейшов з Атлетіко в Челсі за рекордні 71,6 млн фунтів. В цьому сезоні Кепа провів за "пенсіонерів" 41 матч у всіх турнірах і пропустив 58 м'ячів. Сухих поєдинків на його рахунку лише 8.

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Теги
Англія Челсі Челсі Кепа Кепа Аррісабалага
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