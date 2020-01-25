Лемпард відверто висловився щодо майбутнього Аррісабалаги в Челсі

Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард прокоментував критику на адресу воротаря команди Кепи Аррісабалагі через помилки у поточному сезоні.

"Кепі доведеться з цим справлятися, тому що такий футбол. Кожен гравець, незалежно від того, наскільки він хороший або яку б блискучу кар'єру не зробив, зазнає критики. Критикують навіть найкращих. І футболісти повинні вміти з цим справлятися.

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Чи буду я шукати нового голкіпера на трансферному ринку? Зараз я не дивлюся на ситуацію з цієї точки зору, мене не хвилює критика людей за межами клубу. Знаю, що критика є, але не дозволяю собі піддаватися їй.

Кепа знає що є проблема. Він припустився низки помилок, які призвели до голів і коштували команді очок, тому йому необхідно працювати і додавати", – цитує Лемпарда офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, Кепа до матчу з Арсеналом, де він пропустив 2 голи після двох ударів, посідав 127-е з 132 місць в рейтингу воротарів за відсотком відбитих ударів у топ-7 лігах Європи – всього 55,4% ударів по його воротах завершилися сейвами.

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