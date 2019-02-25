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Кепа – про відмову покидати поле у матчі з Манчестер Сіті: Я не збирався перечити Саррі, сталось непорозуміння

09:32 952 Читать на русском
Кепа – про відмову покидати поле у матчі з Манчестер Сіті: Я не збирався перечити Саррі, сталось непорозуміння
Кепа Аррізабалага та Мауріціо Саррі / Фотоколаж Fox Sports

Голкіпер Челсі Кепа Аррізабалага прокоментував скандальний інцидент у фіналі Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті.

Наприкінці другого екстра-тайму наставник лондонського клубу Мауріціо Саррі вирішив замінити Кепу на Кабальєро. Молодий голкіпер почав сперечатись з тренером і навідріз відмовився покидати поле, чим вивів із себе італійського фахівця.

Саррі назвав непорозумінням скандальний епізод із заміною Кепи

"Я б хотів прояснити деякі моменти з сьогоднішнього матчу. Я шкодую про те, яким вийшло закінчення матчу.

У мене ніколи не було намірів не послухатися тренера, його рішень. Думаю, просто сталося непорозуміння у спекотній кінцівці гри за трофей.

Тренер подумав, що я не можу продовжувати грати, а я показував, що готовий допомагати команді, поки лікарі не повернулися на лавку і не передали тренеру мої слова.

Та картинка, яка в підсумку склалася, не входила в мої наміри. Я цілком поважаю тренера і його авторитет", – написав Кепа в твіттері.

Варто відзначити, за регламентом турніру, якщо гравець відмовляється покидати поле, то гра продовжується, повідомляє Marca.

Нагадаємо, у підсумку Челсі програв у серії післяматчевих пенальті, а трофей дістався Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті – Челсі: Кепа відмовився йти з поля перед серією пенальті, Саррі не витримав і покинув тренерську лаву

Кубок англійської лігиФінал

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
0 : 0
( осн. час 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челсі
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Теги
Англія Кепа Аррізабалага Кепа Аррізабалага Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Манчестер Сіті - Челсі
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