Кепа – про відмову покидати поле у матчі з Манчестер Сіті: Я не збирався перечити Саррі, сталось непорозуміння

Голкіпер Челсі Кепа Аррізабалага прокоментував скандальний інцидент у фіналі Кубка англійської ліги проти Манчестер Сіті.

Наприкінці другого екстра-тайму наставник лондонського клубу Мауріціо Саррі вирішив замінити Кепу на Кабальєро. Молодий голкіпер почав сперечатись з тренером і навідріз відмовився покидати поле, чим вивів із себе італійського фахівця.

Саррі назвав непорозумінням скандальний епізод із заміною Кепи

"Я б хотів прояснити деякі моменти з сьогоднішнього матчу. Я шкодую про те, яким вийшло закінчення матчу.

У мене ніколи не було намірів не послухатися тренера, його рішень. Думаю, просто сталося непорозуміння у спекотній кінцівці гри за трофей.

Тренер подумав, що я не можу продовжувати грати, а я показував, що готовий допомагати команді, поки лікарі не повернулися на лавку і не передали тренеру мої слова.

Та картинка, яка в підсумку склалася, не входила в мої наміри. Я цілком поважаю тренера і його авторитет", – написав Кепа в твіттері.

Варто відзначити, за регламентом турніру, якщо гравець відмовляється покидати поле, то гра продовжується, повідомляє Marca.

Нагадаємо, у підсумку Челсі програв у серії післяматчевих пенальті, а трофей дістався Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті – Челсі: Кепа відмовився йти з поля перед серією пенальті, Саррі не витримав і покинув тренерську лаву