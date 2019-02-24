toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВОРСКЛА - КАРПАТИ

Саррі назвав непорозумінням скандальний епізод із заміною Кепи

24 лютого 23:04 773 Читать на русском
Саррі назвав непорозумінням скандальний епізод із заміною Кепи
Кепа Аррізабалага / фото із соцмереж

Головний тренер лондонського Челсі Мауріціо Саррі спробував згладити кути навколо конфлікту з Кепою Аррізабалагою у фіналі Кубка англійської ліги, коли голкіпер відмовився покинути поле через заміну.

"Це було непорозуміння, адже я неправильно зрозумів, що насправді трапилося. Хотів випустити Кабальєро, оскільки думав, що Кепа не зможе продовжити через ушкодження, але зрештою із ним було все гаразд і він зміг взяти участь у серії пенальті.

Манчестер Сіті – Челсі: Кепа відмовився йти з поля перед серією пенальті, Саррі не витримав і покинув тренерську лаву

У цій ситуації Кепа був правий, адже з ним усе було гаразд. Мені потрібно було заспокоїтись, тому я хотів піти. Ситуація стала зрозумілою для мене лише тоді, коли все пояснив наш лікар. Тепер я повинен поговорити з Кепою", – цитує керманича Челсі BBC.

Відзначимо, що під завісу екстра-тайму Саррі підготував заміну Кепи на Кабальєро, але раптово баск почав сперечатися з тренером і наполягати, що готовий грати далі. Суперечка тривала кілька хвилин, заміна не відбулася, а італійський фахівець по-справжньому лютував на лаві.

Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги

Кубок англійської лігиФінал

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
0 : 0
( осн. час 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челсі
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Манчестер Сіті - Челсі Кепа Аррізабалага Кепа Аррізабалага Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
51
хв
Динамо
18:30
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук