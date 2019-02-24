Саррі назвав непорозумінням скандальний епізод із заміною Кепи

Головний тренер лондонського Челсі Мауріціо Саррі спробував згладити кути навколо конфлікту з Кепою Аррізабалагою у фіналі Кубка англійської ліги, коли голкіпер відмовився покинути поле через заміну.

"Це було непорозуміння, адже я неправильно зрозумів, що насправді трапилося. Хотів випустити Кабальєро, оскільки думав, що Кепа не зможе продовжити через ушкодження, але зрештою із ним було все гаразд і він зміг взяти участь у серії пенальті.

Манчестер Сіті – Челсі: Кепа відмовився йти з поля перед серією пенальті, Саррі не витримав і покинув тренерську лаву

У цій ситуації Кепа був правий, адже з ним усе було гаразд. Мені потрібно було заспокоїтись, тому я хотів піти. Ситуація стала зрозумілою для мене лише тоді, коли все пояснив наш лікар. Тепер я повинен поговорити з Кепою", – цитує керманича Челсі BBC.

Відзначимо, що під завісу екстра-тайму Саррі підготував заміну Кепи на Кабальєро, але раптово баск почав сперечатися з тренером і наполягати, що готовий грати далі. Суперечка тривала кілька хвилин, заміна не відбулася, а італійський фахівець по-справжньому лютував на лаві.

Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги