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Кепа – об отказе покидать поле в матче с Манчестер Сити: Я не собирался перечить Сарри, произошло недоразумение

09:32 85 Читати українською
Кепа – об отказе покидать поле в матче с Манчестер Сити: Я не собирался перечить Сарри, произошло недоразумение
Кепа Арризабалага и Маурицио Сарри / Фотоколлаж Fox Sports

Голкипер Челси Кепа Арризабалага прокомментировал скандальный инцидент в финале Кубка английской лиги против Манчестер Сити.

В конце второго экстра-тайма наставник лондонского клуба Маурицио Сарри решил заменить Кепу на Кабальеро. Молодой голкипер начал спорить с тренером и наотрез отказался покидать поле, чем вывел из себя итальянского специалиста.

Сарри назвал недоразумением скандальный эпизод с заменой Кепы

"Я бы хотел прояснить некоторые моменты сегодняшнего матча. Я сожалею о том, каким получилось окончание матча.

У меня никогда не было намерений ослушаться тренера, его решений. Думаю, просто произошло недоразумение в жаркой концовке игры за трофей.

Тренер подумал, что я не могу продолжать играть, а я показывал, что готов помогать команде, пока врачи не вернулись на скамейку и не передали тренеру мои слова.

И картинка, которая в итоге ситуация не входила в мои намерения. Я вполне уважаю тренера и его авторитет", – написал Кепа в твиттере.

Стоит отметить, по регламенту турнира, если игрок отказывается покидать поле, то игра продолжается, сообщает Marca.

Напомним, в итоге Челси проиграл в серии послематчевых пенальти, а трофей достался Манчестер Сити.

Манчестер Сити – Челси: Кепа отказался уходить с поля перед серией пенальти, Сарри не выдержал и покинул скамейку

Кубок английской лигиФинал

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Сити
Матч окончен
0 : 0
( осн. время 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челси
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Теги
Англия Кепа Арризабалага Кепа Арризабалага Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри Манчестер Сити - Челси
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