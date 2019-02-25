Кепа – об отказе покидать поле в матче с Манчестер Сити: Я не собирался перечить Сарри, произошло недоразумение

Голкипер Челси Кепа Арризабалага прокомментировал скандальный инцидент в финале Кубка английской лиги против Манчестер Сити.

В конце второго экстра-тайма наставник лондонского клуба Маурицио Сарри решил заменить Кепу на Кабальеро. Молодой голкипер начал спорить с тренером и наотрез отказался покидать поле, чем вывел из себя итальянского специалиста.

Сарри назвал недоразумением скандальный эпизод с заменой Кепы

"Я бы хотел прояснить некоторые моменты сегодняшнего матча. Я сожалею о том, каким получилось окончание матча.

У меня никогда не было намерений ослушаться тренера, его решений. Думаю, просто произошло недоразумение в жаркой концовке игры за трофей.

Тренер подумал, что я не могу продолжать играть, а я показывал, что готов помогать команде, пока врачи не вернулись на скамейку и не передали тренеру мои слова.

И картинка, которая в итоге ситуация не входила в мои намерения. Я вполне уважаю тренера и его авторитет", – написал Кепа в твиттере.

Стоит отметить, по регламенту турнира, если игрок отказывается покидать поле, то игра продолжается, сообщает Marca.

Напомним, в итоге Челси проиграл в серии послематчевых пенальти, а трофей достался Манчестер Сити.

Манчестер Сити – Челси: Кепа отказался уходить с поля перед серией пенальти, Сарри не выдержал и покинул скамейку