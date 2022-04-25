Защитник Динамо Томаш Кендзёра оказался в сфере сразу двух клубов Серии А.

Поляк заинтересовал итальянские Специю и Болонью, информирует MagiaPilki. Трансфер может состояться только после 30 июня, когда завершится его аренда в Лехе.

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Поспособствовать переходу может агентство, представляющее интересы Кендзеры. Сразу несколько клиентов уже выступают в Серии А, так что связи могут помочь оформить трансфер.

Добавим, что Томаш выступает за Динамо с 2017 года, а сейчас присоединился к Леху из-за войны в Украине. Ориентировочная стоимость защитника – 5 млн евро.

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