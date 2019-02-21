Кендзьора – про своє майбутнє: Кожен мріє грати в Англії, Іспанії чи Німеччині

Захисник Динамо Томаш Кендзьора прокоментував своє майбутнє після завершення сезону 2018/19.

"Зараз наша ситуація краща, ніж в минулому році, тому що на виїзді ми зіграли внічию 2:2. Але нам не потрібно зациклюватися на цьому результаті. Необхідно перемагати і проходити далі. Але якщо гра завершиться нічиєю, яка нас влаштує, я буду задоволений.

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Сподіваюся, що на стадіон прийде багато вболівальників. Єврокубки – цікава пригода. Хочеться, щоб воно тривало якомога довше.

Зазвичай я краще граю в захисті. Це моє першочергове завдання. Однак, якщо я можу допомогти команді в атаці, то буду радий цьому.

Я не думаю про те, що буде влітку. Зараз я гравець Динамо. Це дуже хороший клуб, ми боремося за перемогу в чемпіонаті України, Кубку і хочемо якомога далі пройти в Лізі Європи. У Польщі немає такого клубу, як Динамо. Тут я сильно виріс як футболіст.

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Думаю, кожен гравець хоче виступати в Англії, Іспанії чи Німеччині. Поки я зосереджений на виступі за Динамо", – цитує Кендзьору Динамоманія.