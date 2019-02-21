Соль: Перед тим, як перейти в Динамо, я радився з Карвахалем, Моратою та Лукасом Васкесом

Нападник Динамо Фран Соль розповів,, з ким радився перед трансфером у київське Динамо цього січня.

"Перед тим, як перейти в Динамо, я радився з Карвахалем, Моратою та Лукасом Васкесом. Я знаю, що я перший вихованець Реала в Києві.

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У Динамо також було багато легендарних гравців, цей клуб виховав мого кумира Андрія Шевченка. Для мене честь грати в клубі, який виховав такого футболіста.

Моурінью – особлива людина. Думаю, йому варто звертати менше уваги на пресу, і він повернеться на найвищий рівень. Я тренувався з неймовірними гравцями: Кріштіану Роналду, Кака, Месут Озіл. Зараз підтримую стосунки з деякими колишніми партнерами по молодіжній команді", – сказав Соль програмі Бомбардир.

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