Кендзера – о своем будущем: Каждый мечтает играть в Англии, Испании или Германии

Защитник Динамо Томаш Кендзера прокомментировал свое будущее после окончания сезона 2018/19.

"Сейчас наша ситуация лучше, чем в прошлом году, потому что на выезде мы сыграли вничью 2:2. Но нам не нужно зацикливаться на этом результате. Необходимо побеждать и проходить дальше. Но если игра завершится ничьей, которая нас устроит, я буду доволен.

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Надеюсь, что на стадион придет много болельщиков. Еврокубки – интересное приключение. Хочется, чтобы оно продолжалось как можно дольше.

Обычно я лучше играю в защите. Это моя первостепенная задача. Однако, если я могу помочь команде в атаке, то буду рад этому.

Я не думаю о том, что будет летом. Сейчас я игрок Динамо. Это очень хороший клуб, мы боремся за победу в чемпионате Украины, Кубке и хотим как можно дальше пройти в Лиге Европы. В Польше нет такого клуба, как Динамо. Здесь я сильно вырос как футболист.

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Думаю, каждый игрок хочет выступать в Англии, Испании или Германии. Пока я сосредоточен на выступлении за Динамо", – цитирует Кендзеру Динамомания.