"Футбол 24" виділяє найцікавіші протистояння на європейських полях, які відбудуться посеред тижня. Інтриги для Баварії, Маліновського, Барси та Фонсеки – у нашому матеріалі.

Маліновський проти Фонсеки з останнім шансом, мадридське "пекло" для Барселони і битва за Лігу чемпіонів – топ-матчі мідвіку

Баварія – Байєр

20 квітня, 21:30. Мюнхен, Альянц Арена

Телетрансляція на каналі MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Байєр просто фантастично розпочав нинішній сезон і певний час навіть очолював Бундеслігу. До середини грудня "фармацевти" не програвали в чемпіонаті взагалі – аж до матчу проти Баварії. Мюнхен тоді видряпав перемогу в компенсований час, а у Байєра все полетіло шкереберть. Після тієї зустрічі і до березня команда виграла лише 3 матчі, зазнавши п'яти поразок. Це відкинуло колектив у середину турнірної таблиці. Весною, Байєр, схоже, повернув собі упевненість, наразі маючи безпрограшну серію у три тури. На горизонті – знайомий ворог.

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Цього разу Мюнхену буде куди складніше. У грудні долю поєдинку вирішив Роберт Лєвандовскі. Зараз поляк у лазареті, а разом із ним Гнабрі, Горецка, Зюле, Толіссо, Дуглас Коста і є питання щодо Ернандеса. Хансі Фліку знову потрібно розв'язувати головоломку. До того ж не зрозуміло, як команда відреагує на заяву свого тренера, який після зустрічі з Вольфсбургом повідомив, що піде в кінці сезону. Керівництву така риторика не сподобалася. Нойєр подякував за відвертість. Однак більше ми побачимо у грі команди. На щастя, суперник саме той, що треба.

Астон Вілла – Манчестер Сіті

21 квітня, 22:15. Бірмінгем, Вілла Парк

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Пеп Гвардіола програв останні два матчі на внутрішній арені – проти Челсі та Лідса. Вже цього достатньо, щоб усвідомити, наскільки мотивованими будуть "містяни". Так, не буде Кевіна Де Брюйне, який отримав чергову травму, але у Ман Сіті достатньо виконавців, аби замінити капітана. Зокрема, сподіваємось побачити Олександра Зінченка. Сашко три дні тому не грав у Кубку Англії, тому шанси вийти проти бірмінгемців досить високі.

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Після травми Джека Гріліша Астон Вілла стала зовсім посереднім колективом. Без свого лідера команда програла половину зіграних матчів, здобувши лише дві перемоги. Не дуже віриться, що "леви" здатні на сенсацію проти поточного лідера. Більше слід очікувати великої кількості голів. Можливо, навіть розгрому.

Рома – Аталанта

22 квітня, 19:30. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Паулу Фонсека у нинішньому сезоні може пишатися хіба виступами у єврокубках, де Рома залишається єдиним представником Італії. У чемпіонаті "вовки" випали із реальної боротьби за топ-4, яку декларували як головну ціль на сезон. Стає дедалі очевидніше, що шляхи клубу та португальського фахівця влітку розійдуться. Це бажання обопільне. Зараз у Фонсеки останній шанс здолати опір Аталанти, якій за два роки на Апеннінах він виключно програвав.

У бергамасків свої завдання – вони наразі успішно борються за призові місця і не планують розслаблятися. Останні сім турів чемпіонату Руслан Маліновський гучно назвав "сімома фіналами". Про українця згадуємо не просто так. Уболівальники визнали його найкращим гравцем команди у березні. Схоже, це може повторитися у квітні. У трьох останніх матчах Аталанта забила 7 голів, і до п'яти з них причетний Маліновський. Після двох турів поспіль з асистентськими дублями Руслан забив фірмовий переможний м'яч Ювентусу. З туринцями хавбеку вистачило якихось 20 хвилин на полі. Після такого перфомансу Джан П'єро Гасперіні не зрозуміють, якщо в Римі українець не вийде у стартовому складі.

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Наполі – Лаціо

22 квітня, 21:45. Неаполь, стадіон імені Дієго Марадони

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Саме команда Дженнаро Гаттузо змогла зупинити лідера Серії А. Наполі перервав переможну серію Інтера, яка налічувала 11 матчів. "Партенопейці" відчайдушно б'ються за потрапляння у топ-4 і цього тижня мають розкішний шанс "відчепити" одного із конкурентів. Наполі весною набрав вражаючу форму, вигравши 5 із восьми матчів при єдиній поразці. Подейкують, що Гаттузо після завершення сезону покине команду, але це не заважає Ріно виконувати свою роботу на найвищому рівні.

Рік тому, перед початком карантину, Лаціо вважався головним претендентом Ювентуса в боротьбі за чемпіонство. Тоді після 25-ти турів у команди було 59 очок, зараз – 58, але зіграно на 5 матчів більше. Однак не варто вважати, що "орли" стали слабшими. Римляни просто провалили першу половину сезону після виснажливої минулорічної кампанії. Сімоне Індзагі везе свою команду в Неаполь, де вона не перемагає майже шість років, вигравши 5 останніх матчів у Серії А. Словом, центральний матч туру повинен вдатися на славу – обидва суперники саме перебувають на піку форми.

Барселона – Хетафе

22 квітня, 23:00. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляція на каналі MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Напередодні Барселона здобула перший трофей під керівництвом Рональда Кумана і налаштована продовжити боротьбу за "золотий дубль". Поразка в Ель Класіко не на довго похитнула позиції каталонців, які знову отримали шанс повернути собі друге місце в таблиці. За втраченими очками Атлетіко випереджає Барсу на якихось два пункти. Відіграти таке відставання за 7 турів цілком реально. Розпочинати потрібно вже у четвер.

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Щоправда, зробити це буде складно. Хетафе має славу незручного і кусючого суперника. І це не перебільшення. Команди, яка грає настільки жорстко (іноді навіть жорстоко), в Іспанії немає. Колектив із передмістя Мадрида зірок із неба не хапає, але регулярно псує нерви фаворитам, лише за останній місяць відібравши очки у Реала та Атлетіко. Та й сама Барселона повинна пам'ятати скандальний матч першого кола. Ту гру "іспанський Челсі" мав би завершувати щонайменше з двома вилученнями, але арбітр вперто ігнорував грубість щодо Мессі і Ко. Зрештою, Хетафе тоді переміг. Господарі Камп Ноу жадатимуть помсти.

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