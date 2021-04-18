Керманич німецького РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн коротко відреагував на інтерес мюнхенської Баварії до співпраці з ним.

"Нічого нового не сталося. Мені невідомо, чого прагне Баварія.

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Не було ні розмов, ні пропозицій. Я не розпочинатиму війну зі своїм працедавцем", – цитує тренера журналіст Йонас Аустерманн у своєму твіттері.

Нагадаємо, що Ганс-Дітер Флік оголосив про бажання піти з Баварії по завершенні сезону. Він очолив мюнхенців у листопаді 2019-го та вже здобув із "ротен" 6 трофеїв. Прізвище фахівця пов'язують із роботою у збірній Німеччини.

Місцева преса давно називала Нагельсманна головним претендентом на вакантне місце. Альтернативний кандидат – Массіміліано Аллегрі.

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