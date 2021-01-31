Чемпіонат Німеччини 2020/21, 19-й тур

Кельн – Армінія – 3:1

Голи: Вольф, 10, 28, Реджбецай, 63 – Кордова, 73

Вольфсбург – Фрайбург – початок о 19:00

Програму дня у Німеччині відкривав домашній поєдинок Кельна проти Армінії. Зустріч мала велике значення для обох колективів – "цапи" при перемозі покинули б зону перехідних матчів за Бундеслігу, а білефельдці опустилися б туди в разі поразки.

Вочевидь, така висока відповідальність негативно вплинула на новачка еліти, адже у перші півгодини гості пропустили двічі. Рахунок вже на 10-й хвилині відкрив Вольф, який зіграв на добиванні після відбитого замикання кутового. Ще за 18 хвилин він же подвоїв перевагу Кельна, прийнявши подачу на правий край штрафного й пробивши з підйому у ближній кут – 2:0!

До перерви Армінія так і не відігралася, хоча один з ударів Шіппльока голкіперу Хорну довелося витягувати з-під поперечку. Другий же тайм почався спокійніше, однак без голу Кельна знову не обійшлося – це Реджбецай на 63-й хвилині реалізував вихід віч-на-віч. Кордова за вісім хвилин забив гол у відповідь, однак на більше білефельдців не вистачило. 3:1 – Кельн святкує перемогу.

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