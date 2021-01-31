Чемпионат Германии 2020/21, 19-й тур

Кёльн – Арминия – 3:1

Голы: Вольф, 10, 28, Реджбецай, 63 – Кордова, 73

Вольфсбург – Фрайбург – начало в 19:00

Программу дня в Германии открывал домашний поединок Кёльна против Арминии. Встреча имела большое значение для обоих коллективов – "козлы" при победе покинули бы зону переходных матчей за Бундеслигу, а билефельдцы опустились бы туда в случае поражения.

Вероятно, такая высокая ответственность негативно повлияла на новичка элиты, ведь в первые полчаса гости пропустили дважды. Счёт уже на 10-й минуте открыл Вольф, который сыграл на добивании после отбитого замыкания подачи с углового. Ещё через 18 минут он же удвоил преимущество Кёльна, приняв подачу на правый край штрафной и пробив с подъёма в ближний угол – 2:0!

До перерыва Арминия так и не отыгралась, хотя один из ударов Шипплока голкиперу Хорну пришлось вытаскивать из-под перекладины. Второй же тайм начался спокойнее, однако без гола Кёльна снова не обошлось – это Реджбецай на 63-й минуте реализовал выход один на один. Кордова через восемь минут забил гол в ответ, однако на большее билефельдцев не хватило. 3:1 – Кёльн празднует победу.

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