У суботу в рамках 19-го туру Бундесліги відбулось кілька поєдинків. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 19-й тур

Баварія – Хоффенхайм – 4:1

Голи: Боатенг, 32, Мюллєр, 43, Лєвандовскі, 57, Гнабрі, 64 – Крамаріч, 45

Борусія Д – Аугсбург – 3:1

Голи: Ділейні, 26, Санчо, 64, Удохай, 76 (аг.) – Хан, 10

Нереалізований пенальті: Холанд, 21 (Борусія Д)

Вердер – Шальке – 1:1

Голи: Мьовальд, 77 – Маскарель, 38

Уніон Берлін – Борусія М – 1:1

Голи: Кнохе, 31 – Плеа, 59

Айнтрахт – Герта – 3:1

Голи: Костіч, 68, Хінтереггер, 85, Сілва, 90+5 (пен.) – Пйонтек, 66

РБ Лейпциг – Байєр – 1:0

Гол: Нкунку, 51

Штутгарт впевнено переміг Майнц, перервавши 3-матчеву безвиграшну серію

Впертий Хоффенхайм спромігся стримувати свої ворота на замку до середини тайму, аж поки після подачі з кутового м'яч у сітку не перевів Жером Боатенг. Наприкінці першої сорокап'ятихвилинки Роберт Лєвандовскі отримав пас з середини поля, увірвався у штрафний майданчик суперника, познущався над захистом і викотив під удар Мюллєру. Томас з лінії точним пострілом збільшив рахунок.

Гості не здавались і за мить до свистка на перерву зберегли інтригу у матчі – Андрей Крамаріч зльоту замкнув навіс Ільяса Бебу. По перерві Баварія продовжила тиснути на суперника і спочатку Лєвандовскі, а згодом Серж Гнабрі влучними ударами фактично визначили переможця матчу.

Міцний середняк Бундесліги – Аугсбург – забив у ворота дортмундської Борусії вже на 10-й хвилині. Після довгого пасу з центра поля на лівий фланг Андре Хан отримав скидку головою від Флоріана Нідерлехнера, зумів приборкати м'яч, обіграти захисника, трохи зміститись і влучно пробити у дальній кут воріт. Захист мов зачарований спостерігав за діями 30-річного форварда.

В середині тайму "джмелі" отримали шанс зрівняти після гри рукою у власному штрафному Карлоса Груесо. Ерлінг Холанд вгатив м'яча з позначки у поперечину і рахунок залишився без змін. Зрештою, господарям вдалось відігратись: після подачі зі штрафного від Марко Ройса Томас Ділейні головою закрутив круголого у сітку. По перерві Джейдон Санчо з гострого кута вразив ворота Рафала Гікієвіча, а згодом Фелікс Удохай зрізав м'яч у власні ворота і встановив остаточний рахунок у матчі.

Відвертий аутсайдер Бундесліги – Шальке – пішов на перерву у матчі з Вердером за мінімальної переваги. Омар Маскарель у другій половині першого тайму з лінії штрафного майданчика завершив атакувальні потуги партнерів поміж ніг голкіпера. В середині другого тайму Кевін Мьовальд рахунок зрівняв. На п'ятій доданій до матчу хвилині Максіміліан Еггштайн, здавалося б, приніс Вердеру три очки, однак VAR вирішив подарувати нічию гельзенкірхенцям – офсайд.

Уніон у разі успіху в матчі з менхенгладбаською Борусією міг наздогнати "жеребців" турнірній таблиці і стрімко піднятись у єврокубкову зону. Реалізовувати свій план підопічні Урса Фішера почали в середині першої сорокап'ятихвилинки, коли Робін Кнохе результативно завершив навіс Маркуса Інгвартсена. По перерві Алассан Плеа відновив статус-кво, проте на більше обох команд не вистачило.

Герта змогла забити Айнтрахту лише в середині другого тайму: після затяжної атаки і щільної боротьби у штрафному майданчику "орлів" Кшиштоф Пйонтек несподівано пробив у дальній кут воріт повз голкіпера. На встигли берлінці як слід відсвяткувати гол, як отримали відповідь у свої ворота – Андре Сілва головою замкнув навіс Філіпа Костіча. Під кінець матчу Мартін Хінтереггер вивів господарів вперед, а вже у доданий час Андре Сілва реалізував одинадцятиметровий, пробивши у протилежний від гокіпера кут воріт.

Центральним матчем туру став поєдинок між РБ Лейпциг та Байєром. Обидва колективи, які ведуть відчайдушну боротьбу за п'єдестал, поступились своїм суперникам минулого тижня, тож рвались здобути три очки. Марсель Забітцер відкрив рахунок вже на 13-й хвилині, однак артібр зафіксував положення поза грою і гол скасував. Майже одразу чудовий шанс не реалізував Флоріан Вірц – Петер Гулачі зреагував на удар.

Лише після перерви вдалось розмочити рахунок: Крістофер Нкунку, поборовшись з захисниками, з району одинадцятиметрової позначки пробив у дальній кут воріт. За 10 хвилин Александер Сьорлот міг подвоїти перевагу господарів, однак влучив у стійку. За хвилину до закінчення матчу Гулачі "витягнув" постріл Лукаса Аларіо з кута воріт і і врятував для "биків" три очки та одноосібне перебування на другій сходинці турнірної таблиці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ