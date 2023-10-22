Бундесліга, 8-й тур

Кельн – Борусія М – 3:1

Голи: Кайнц, 9 (п.), 77 (п.), Вальдшмідт, 90+1 – Ельведі, 64

Вилучення: Коне, 70 (Борусія М, червона картка)

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У першому матчі дня Кельн здобув довгоочікувану перемогу над менхенгладбаською Борусією. Для підопічних Штеффена Баумгарта ця звитяга стала певною мірою історичною – першою в сезоні. Розпочав дійство Кайнц, який на 9-й хвилині реалізував пенальті за гру рукою. Ельведі по перерві вдалось відновити статус-кво, але зовсім скоро арбітр призначив ще один одинадцятиметровий у ворота "жеребців". Його знову взявся пробивати Кайнц і... схибив.

На щастя для вболівальників Кельна, рефері попросив повторити спробу і цього разу Флоріан був точний. До слова, за 7 хвилин до цього Борусія залишилась у меншості – за грубу гру вилучили Коне. Вже у доданий час Вальдшмідт поставив масну крапку у матчі – перемога дозволила "цапам" покинути останню сходинку турнірної таблиці і з 4-ма очками піднятись на чотирнадцятий щабель.

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