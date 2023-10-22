Бундеслига, 8-й тур

Кельн – Боруссия М – 3:1

Голы: Кайнц, 9 (п.), 77 (п.), Вальдшмидт, 90+1 – Эльведи, 64

Удаление: Коне, 70 (Боруссия М, красная карточка)

Хайденхайм – Аугсбург – 2:5

Голы: Кляйндинст, 17, Бесте, 18 – Титц, 29, Педерсен, 41, Демирович, 42, Удохай, 64, Реджбецай, 87 (п.)

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В первом матче дня Кельн одержал долгожданную победу над менхенгладбахской Боруссией. Для подопечных Штеффена Баумгарта эта победа стала в определенной степени исторической – первой в сезоне. Начал действо Кайнц, который на 9-й минуте реализовал пенальти за игру рукой. Эльведи после перерыва удалось восстановить статус-кво, но совсем скоро арбитр назначил еще один одиннадцатиметровый в ворота "жеребцов". Его снова взялся пробивать Кайнц и... промахнулся.

К счастью для болельщиков Кельна, рефери попросил повторить попытку и на этот раз Флориан был точен. К слову, за 7 минут до этого Боруссия осталась в меньшинстве – за грубую игру удалили Коне. Уже в добавленное время Вальдшмидт поставил жирную точку в матче – победа позволила "козлам" покинуть последнюю строчку турнирной таблицы и с 4-мя очками подняться на четырнадцатую ступень.

Сумасшедший поединок выдали Хайденхайм и Аугсбург. Хозяева в середине тайма в течение минуты дважды поразили ворота соперника. "Фугеры" впоследствии один гол отквитали, а незадолго до перерыва также в течение минуты забили еще дважды. После перерыва новичок Бундеслиги значительно прибавил, но... пропустил еще дважды. 5:2 – Аугсбург прервал свою безвыигрышную серию и обошел Хайденхайм в таблице, поднявшись сразу на 10 место.

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